Chievo, D'Anna: "Vogliamo cancellare il segno 'meno' dalla classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Chievo, Lorenzo D'Anna, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Udinese: "Abbiamo vissuto questa settimana con entusiasmo e convinzione dopo il pareggio di Roma. Questa squadra può andare oltre quello che ha fatto vedere fino ad adesso: abbiamo potenzialità, qualità e carattere, dobbiamo tirare fuori tutto questo. L'Udinese è una squadra poco spagnola nonostante il suo allenatore, la vedo molto italiana. I bianconeri hanno giocatori di gamba e dovremo avere un possesso palla sicuro contro un avversario che ci aspetterà per poi ripartire. Vogliamo cancellare il segno 'meno' dalla nostra classifica, faremo di tutto per riemergere e tornare tra i vivi. La squadra ha sempre risposto bene, stiamo crescendo e vogliamo consolidare la prestazione e il gioco, oltre che le individualità. Serve fiducia, autostima e coraggio".