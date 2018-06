Chievo, Dainelli non si ritira e non scende di categoria: Parma o Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 39 anni Dario Dainelli non pensa ad appendere le scarpette al chiodo e nemmeno a scendere di categoria: per il difensore centrale, che dal 30 giugno sarà libero del suo cartellino, ci sono due opzioni: il Parma che per raggiunti limiti di età ha salutato capitan Lucarelli e l'Empoli, soluzione perfetta a livello logistico per il giocatore, anche per poter seguire da vicino le proprie attività imprenditoriali.