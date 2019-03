© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, commenta in conferenza stampa il ko dei suoi contro il Torino: "Se non fai i gol non vinci, bisogna portare dalla nostra parte gli episodi. Anche oggi la squadra ha lavorato e corso, abbiamo fatto tirare poco il Torino. Dobbiamo migliorarci, anche se il tempo non è a nostro vantaggio. Dobbiamo giocare come i primi novanta minuti, ma non come negli ultimi cinque”.