© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. "Sono un pò arrabbiato, noi non possiamo permetterci di regalare giocatori agli avversari. Stiamo facendo delle buone prestazioni, gol non ne facciamo e ogni tiro in porta subiamo e così sono molto arrabbiato. Devono avere delle letture diverse, l'atteggiamento della squadra deve essere diverso. Abbiamo provato a reagire, ogni fallo poi arriva un'ammonizione. Devono fare di più. Le aspettative di oggi erano alte, dovevamo vincere questa partita però se vengono a mancare due tre giocatori che abbassano la prestazione diventa tutto più difficile. Dopo il primo gol non mi è piaciuta la squadra, domani mi sentiranno i ragazzi. Il palo di Stepinski poteva riaprire la partita, è un anno negativo ma dobbiamo essere realisti che dobbiamo giocare di più e lottare di più. Dobbiamo giocare da Chievo".