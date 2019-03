Chievo, Di Carlo: "Basta errori del VAR, veniamo sempre penalizzati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chievo, Mimmo Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Veniamo da una classifica difficile ma i ragazzi fanno sempre ottime prestazioni, giocavano contro una squadra importante come il Milan ma non abbiamo avuto paura di nessuno, abbiamo tenuto bene il campo, il gioco poteva essere più fluido ma nelle ultime gare gli episodi ci hanno condannato. Io del VAR non capisco più niente. Da sei partite subiamo negatività del VAR, gli altri basta toccarli che danno rigori, ma io non contesto questo, basta che ci diano il nostro. Manca un goleador? Non è facile, cerchiamo di dare ai ragazzi le motivazioni, abbiamo 11 punti, io voglio dai ragazzi voglia, determinazione, il coraggio di giocarsela contro tutti, ogni tanto gli attaccanti vanno in difficoltà ma quando li vedo giocare con la voglia di lottare, caparbi, non posso dirgli qualcosa. Dobbiamo cercare di essere noi stessi e migliorare quella fase offensiva, perché qualche volta non riusciamo ad essere decisivi".