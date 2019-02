Chievo, Di Carlo: "Chiediamo equità nell'utilizzo del VAR"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, ha parlato al sito ufficiale del club dopo la sconfitta subita sul campo dell'Udinese: "Io accetto la decisione dell'arbitro senza però condividerla. Contro la Fiorentina dovevano fischiarci un rigore molto più netto ma il VAR non ha avvertito l'arbitro. Chiediamo un po' di equità su queste decisioni. Dispiace perché abbiamo ritrovato la squadra dopo una settimana in cui avevamo lavorato molto sulla testa e sul cuore. Non si possono sbagliare però tre gol così perché in Serie A gli errori si pagano. Il gruppo ha lavorato bene e mi interessava la prestazione e i ragazzi hanno risposto bene. Torniamo a casa con zero punti, malissimo per quanto abbiamo prodotto, però con un punto cambiava poco. Ogni partita dobbiamo cercare la vittoria ed essere squadra come accaduto come contro l'Udinese".