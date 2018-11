Chievo, Di Carlo: "Coraggio e compattezza, dobbiamo ripartire da qui"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il pareggio conquistato contro il Napoli, il tecnico del Chievo Mimmo Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Ci credevamo, abbiamo fatto un lavoro in 15 giorni sull'aspetto della motivazione, ci credevo nel fare la gara giusta, ho detto ai ragazzi: 'Cerchiamo di essere la sorpresa di questo turno'. Abbiamo ritrovato lo spirito del Chievo e questa è la base per ripartire. La prestazione del Chievo è stata molto coraggiosa, di grande spessore e importante per il futuro. Un punto contro il Napoli che segna sempre in casa, sapevamo di concedere il cross, l'abbiamo preparata così ma i ragazzi oltre a compattezza e intensità, hanno messo anche molto coraggio. Cosa è successo durante la pausa? Avevamo bisogno di ritrovare lo spirito che ha sempre avuto, siamo ripartirti da quelli che conoscevo, ci siamo ricompattati come gruppo, mi hanno meravigliato, non pensavo di poter fare questa gara di spessore, di qui dobbiamo ripartire per fare questa scalata. Ci prendiamo il punto, i complimenti, la prestazione e da domani pensiamo alla Lazio. Troppo tardi? Non guardiamo la classifica, l'ho detto al gruppo, dobbiamo pensare solo a noi stessi".