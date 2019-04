Chievo, Di Carlo: "Decisioni scandalose contro di noi. Felice di Vignato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha commentato così la pesante sconfitta per 3-0 arrivata sul campo del Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Non parlo di VAR e arbitri, torno a casa tranquillo. Io dormo sereno, lascio giudicare agli altri l'operato della terna arbitrale. La mia squadra ha avuto le occasioni per portarsi in vantaggio, poi ci sono componenti più forti di noi... Guardate le ultime partite fatte e tutte le decisioni prese contro di noi, è scandaloso. Continuiamo così, perdiamo 3-0 una partita in cui comunque siamo stati bravi. E' un risultato pesante, ma non mi arrendo".

Sulle scelte iniziali: "Abbiamo iniziato con Vignato, Leris e Stepinski, c'erano quattro ragazzi del settore giovanile. Dovevamo avere un po' più di velocità, non siamo riusciti a scalare bene sulla trequarti loro. Però non abbiamo mai perso le distanze, il Bologna ha tirato due volte. Nel corso della gara abbiamo messo due attaccanti perché credevamo di poter cambiare marcia. Fino all'ora di gioco abbiamo avuto noi l'unica palla-gol, quella con Bani. Ma ripeto: giocare a calcio è una cosa, vedere rigori che non esistono un'altra. Mi è piaciuto Vignato, ha avuto una grande personalità".