Chievo, Di Carlo: "Dobbiamo osare. Una scintilla e può cambiare tutto"

Sfida in casa del Torino domani per il Chievo di Domenico Di Carlo. Queste le parole del tecnico clivense durante la conferenza stampa della vigilia: "Il Torino è in forma ed è una grande squadra. Faccio loro i complimenti per i risultati che stanno facendo. Noi però stiamo altrettanto bene. Siamo tornati ad essere squadra, a giocare da squadra: questo è un segnale importante. Troveremo una squadra fisica e tecnica, con un grande ambiente. Ma ci saranno anche per noi le occasioni per far vedere le nostre qualità. Sono convinto che presto troveremo quella vittoria esterna che ancora ci manca. Per tutta la settimana ho detto ai ragazzi di provarci e di osare. Da quando sono qui abbiamo fatto bene, pagando poi tre-quattro partite anche a causa del VAR. Abbiamo giocando sempre dando battaglia, ciò che piace a me e al presidente. A Torino soffriremo ma daremo battaglia. Sarà un esame importante che cercheremo di superare vincendo. Giaccherini? Emanuele col Genoa ci è mancato per le sue caratteristiche. La sua qualità di corsa, l'intelligenza tattica e l'uno contro uno ci sono mancate. A Torino sarà difficile anche per lui ma è proprio in queste gare che lui da il meglio. Mi aspetto una prestazione come quella di Udine, ma con qualche episodio in più a nostro favore. I pronostici contrari? Ci caricano. Ci danno per spacciati ma ci alleniamo come una grande squadra. Ogni giocatore durante la settimana da tutto, lotta e crede nella salvezza fino alla fine. Anche il presidente è sempre con noi, per sostenerci. Ripeto, serve un episodio per dare una scintilla a tutta la squadra. Dopo una vittoria ci sarà una crescita esponenziale. Ne sono sicuro. Quota salvezza? Non guardiamo la classifica. Dobbiamo vincere tutte le partite, pensando solo a noi stessi. Abbiamo ritrovato solidità, il gruppo e la squadra. Tutti i nuovi si sono inseriti: Dioussè cresce, Piazon anche. Abbimo anche noi delle armi, dobbiamo solo mettere in campo con più ferocia. Gli attaccanti? Ho parlato con tutti loro, lavorano sempre molto per la squadra ed è importante. Serve maggiore concretezza quando capitano le occasioni. Dobbiamo provarci sempre e quando succederà tutto poi viene di conseguenza.