Chievo, Di Carlo: "Donnarumma senza pressione mostra il suo valore"

Il tecnico del Chievo, Domenico Di Carlo, ha parlato in conferenza stampa del confronto tra Donnarumma e Sorrentino: "Due portieri forti, Gigio è anche portiere della Nazionale. E’ un Buffon, un fenomeno. Meno male che ce l’abbiamo noi in Italia. In passato gli è stata messa qualche pressione, ora è più tranquillo e mostra meglio il suo valore".