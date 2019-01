Chievo, Di Carlo: "Fatta una grande partita a livello tecnico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chievo Verona Domenico Di Carlo ha parlato in sala stampa della partita persa 4-3 contro la Fiorentina: "I ragazzi sono stati bravi, mi permetto di dire che questa squadra c'è, è viva e se la gioca. Arbitraggio? Non c'è da arrabbiarsi, il Var va usato e chi lo consulta non può determinare una partita. Chiffi ha fatto un ottimo arbitraggio, a parte su Pellissier: non dai il rigore, aspetti e vai a vedere. Ma l'arbitro non può essere penalizzato dal signor Serra, al Var. Oggi abbiamo fatto una gran partita a livello tecnico, abbiamo creato occasioni come i nostri avversari. In fase difensiva bisogna avere più accortezze, è una situazione di gioco che bisogna migliorare. Tutte le cose negative sono venute fuori oggi, vedi Tomovic, ma la squadra ha dimostrato di avere cuore. Avversari? Quando hanno messo i due centrocampisti abbiamo perso di intensità. Poi noi non abbiamo finalizzato, mentre i viola sono stati bravi in quello. Il calcio è così, ma questa squadra non molla niente".