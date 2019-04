© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo si è soffermato sull'utilizzo del VAR: "E' giusto anche finire con questo discorso qua dicendo che noi pensiamo il VAR è uno strumento che serve ad aiutare l'arbitro. Io sono favorevole al suo utilizzo. Chi utilizza il VAR deve avere uniformità e le stesse situazioni devono essere valutate in egual modo. In tutto il girone di ritorno noi non siamo stati fortunati nelle decisioni prese ma siamo stati penalizzati. Ci mancano tanti punti per noi fondamentali per poter, insieme ad altre squadre, rincorrere a quella salvezza che ora è lontanissima. Perchè gli stessi falli sono stati giudicati con due pesi e due misure. Sono fatti oggettivi".