Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo Verona, durante la sua conferenza stampa della vigilia del match contro il Torino ha parlato in particolare di Emanuele Giaccherini e della sua importanza nel collettivo clivense: "Emanuele col Genoa ci è mancato per le sue caratteristiche. La sua qualità di corsa, l'intelligenza tattica e l'uno contro uno ci sono mancate. A Torino sarà difficile anche per lui ma è proprio in queste gare che lui da il meglio. Mi aspetto una prestazione come quella di Udine, ma con qualche episodio in più a nostro favore".