Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport" soffermandosi sul mercato: "Il futuro di Giaccherini e Stepinski? Non sono sul mercato, sono importanti per noi. Giaccherini ha giocato anche ieri una partita straordinaria. E' chiaro che se arriva un'offerta che non si può rifiutare, si deve poi operare in entrata. Chi va via di importante deve essere sempre sostituito con un acquisto all'altezza".