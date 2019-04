Chievo, Di Carlo: "Giocare e allenare qui dovrà essere un orgoglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è inevitabilmente spazio per il futuro e per la prossima stagione in Serie B, nella conferenza stampa di Domenico Di Carlo. Il tecnico dei clivensi, con orgoglio, a testa alta, ha parlato di quello che sarà del club veneto. "Giocare e allenare nel Chievo deve essere un orgoglio. Chiunque ci sarà in futuro, dovrà sudare e portare poi in alto possibile questi colori e avere una voglia massima di rivalsa per ripartire in maniera vincente”.