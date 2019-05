Chievo, Di Carlo: "Il mercato di gennaio ci ha fatto perdere delle partite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su alcune problematiche che la squadra ha affrontato nel corso della stagione, a cominciare dal mercato di gennaio: "C'è stata la necessità di vendere. Chi è arrivato aveva bisogno di tempo e noi non l'avevamo. Questa cosa all'inizio ha portato poco equilibrio. Abbiamo perso due partite a causa della confusione del mercato. Se tutti bisogna andar via, crei confusione e nessuna certezza. Ci sono stati dei giocatori che non erano mentalmente a posto a causa del mercato".