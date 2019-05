Chievo, Di Carlo: "Il mio futuro? Contano più i progetti del club"

© foto di Federico Gaetano

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, ha parlato in conferenza in vista della partita contro la SPAL:

Come sta la rosa in vista di questa partita? "Vedrete delle facce nuove anche a causa delle assenze di Leris e Barba ai quali faccio i miei complimenti per la stagione. Non rischierò neanche Bani che ha ricevuto una botta in allenamento. Insieme a loro non verranno convocati Sorrentino, Djordjevic, Giaccherini e Rossettini".

Quali sono gli obiettivi da qui a fine stagione? "Quelli delle ultime settimane. Proveremo a vincere dando continuità alle prestazioni e ai risultati. Dobbiamo cercare di ottenere più punti possibili e giocare da Chievo".

Qual è il suo stato d'animo dopo questa stagione e cosa vede nel suo futuro? "Sono carico come il primo giorno in cui sono tornato. Oggi forse lo sono anche di più perché quando non raggiungi un obiettivo le responsabilità aumentano. Sono mancate tante cose ma mai l'atteggiamento. Il mio futuro non è la cosa più importante, conta maggiormente che il Chievo abbia un progetto".

Cosa pensa di Vignato e come è tornato dalla Nazionale? "Quando è tornato la prima volta non è passato dai nostri uffici e gli ho detto che avrebbe dovuto farlo sempre. L'ultima volta è venuto di sua spontanea volontà e gli ho spiegato che per lui questo deve essere un semplice punto di partenza. L'ho visto sereno e deve continuare a fare ciò che gli riesce meglio senza ulteriori pressioni".

Cosa ne pensa del silenzio della società nelle ultime settimane? "Penso che stiano progettando il futuro e non gli dobbiamo mettere fretta. Meglio attendere un po' di tempo e ripartire con velocità quando si parte. L'importante è ripartire con decisione per tornare subito protagonisti".