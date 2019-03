Chievo, Di Carlo: "In campo daremo battaglia. Punti fondamentali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del ChievoVerona, Domenico Di Carlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari al Bentegodi. Queste le sue parole: "Dobbiamo essere forti dentro per affrontare al meglio questo finale di campionato, i punti ormai sono fondamentali. Maran è un bravo allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Il Cagliari è forte, ritroveremo vecchi amici ma in campo ognuno cercherà di raggiungere i propri obiettivi. Sono convinto che faremo una grande prestazione, vedremo i nostri giocatori in campo che daranno battaglia, da veri uomini duri".