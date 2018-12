Chievo, Di Carlo: "In campo sempre per vincere. La squadra ha coraggio"

Domenico Di Carlo, tecnico del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani contro il Parma: "È un percorso lungo ma ora vedo la squadra che ha una sua identità, che ha coraggio e fiducia grazie al lavoro quotidiano. Sarà una partita difficile. Il Parma è forte, sarà una gara di qualità, valore e di intensità. La partita di mercoledì mi ha dato conferme e certezze su tanti giocatori, quindi domani sarà importante scegliere non solo la formazione ma anche e soprattutto chi entrerà. La rosa sta tornando quasi al completo, ho quasi tutti gli effettivi a disposizione. Ma ho sempre detto che quello che conta più di ogni altra cosa è lo spirito guerriero per cercare di ottenere i tre punti e conta la squadra. Aiutare i compagni, difendere la maglia e poi avere il coraggio di provare a vincere ogni partita, in casa e fuori: questo è il nostro obiettivo. Il Chievo in questo sta crescendo ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare".