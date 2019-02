© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma. "Sicuramente mi aspettavo una partita diversa, l'avevo preparata in un modo ma non puoi concedere quei primi due gol alla Roma. Mi dispiace per i ragazzi che ci mettono impegno, ci manca la vittoria ma dobbiamo stare sereni e prima o poi arriverà la partita della svolta. Ci abbiamo provato ma dopo lo 0-2, le occasioni che abbiamo creato non abbiamo concretizzato. Siamo poco cattivi in alcuni momenti della gara, dobbiamo essere bravi ad avere coraggio di riflettere e reagire. Oggi ho messo Dioussé, abbiamo avuto due infortuni e ci è girato tutto male. Ci sta mancando l'attenzione, dobbiamo credere in quello che si fa. Piazon? Arriva da un campionato diverso, l'ho messo dentro per dare un pò di estro ma non è facile nemmeno per lui. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare noi stessi. I ragazzi ci hanno messo la voglia di riaprire la partita. Noi sappiamo che abbiamo bisogno della vittoria, singolarmente facciamo degli errori ma secondo me la squadra in settimana è attenta e concentrata. Noi dipendiamo da noi non dagli altri, le qualità ci sono e dobbiamo cercare soltanto di fare quella partita intensa e con un pò di fortuna".