© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato al sito ufficiale dopo il pareggio contro il Genoa: "E' stata una partita difficilissima sotto l'aspetto mentale. Dobbiamo migliorare nella velocità del gioco e sulla prevedibilità del gioco. Abbiamo provato a scardinare la difesa genoana ma loro sono stati bravi. Abbiamo messo in campo tutta la voglia di vincere. Ci è mancato tantissimo Giaccherini perché nell'uno contro uno è un giocatore fondamentale. La squadra ha fatto comunque di tutto per arrivare alla vittoria. Abbiamo mostrato un gioco un po' meno fluido ma abbiamo dimostrato una grande voglia, nonostante la classifica e la nostra situazione. Nessuno deve pensare di mollare neanche di un millimetro. Dobbiamo prendere fiducia, perché serve per rilanciare anche l'entusiasmo di una squadra che ha bisogno di trovare anche una rete fortunata".