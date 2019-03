Chievo, Di Carlo: "Non c'è una domenica senza episodi contro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo dopo il ko contro il Milan: “Noi più di impegnarci in settimana e giocare alla pari col Milan non possiamo fare. I ragazzi sono straordinari, hanno un grande attaccamento alla maglia, ma non c’è una domenica senza che ci diano quello che ci spetta. Volevamo solo il nostro, nulla di più. Cosa dobbiamo fare per farci dare quello che ci spetta? Gli arbitri fanno sempre gli stessi errori, ma i ragazzi non mollano niente. Siamo stati in partita fino alla fine. Cosa non deve mancare da qui alla fine? Quello che stiamo facendo. Dobbiamo portare rispetto ai nostri tifosi, al presidente. Ci sono 33 punti in palio e dobbiamo dare il massimo. Sono sei domeniche, dalla Fiorentina a oggi, che gli episodi ci penalizzano. Oggi hanno cambiato la partita. Dobbiamo continuare a lavorare così. Anche oggi usciamo a testa alta, dobbiamo avere la forza di reagire sempre. Non mi piacciono gli alibi, dobbiamo andare contro all'evidenza, prima o poi vinceremo un'altra partita. 11 contro 11 è difficile vincere, 13 a 11 è ancora più diffiicile. Questa è una squadra che ha carattere e vuole provare ancora a fare l'impresa”.