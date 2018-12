© foto di Federico Gaetano

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro la Lazio: "Dalle negatività bisogna trovare sempre delle opportunità. E' la vita. Anche nel calcio, la partita dopo, ti può dare ciò che non ti ha dato la partita prima. Le negatività intorno ai giocatori e all'ambiente, con me devono finire. Io ho dato degli input alla squadra, ovvero ritrovare i nostri tifosi, l'entusiasmo e l'unione da parte di tutti. Quell'unità di intenti che ti porta a fare qualcosa in più. Io ho dei sentimenti per il Chievo e domani proverò delle emozioni forti da trasmettere ai miei giocatori, che stanno lavorando per fare qualcosa di straordinario. Una partita alla volta, perché finita la gara dobbiamo essere bravi a resettare e ripartire qualsiasi risultato faremo. Non dobbiamo guardare la classifica ma le prestazioni, perché quando i ragazzi hanno dato tutto, io sarò sempre pronto a difenderli".