Chievo, Di Carlo: "Oggi il VAR ha messo in difficoltà l'arbitro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro la Fiorentina, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La prossima volta che, se sarò allenatore del Chievo, ci sarà la riunione con gli arbitri, la lamentela non è sul rigore dato o non dato, è che dobbiamo essere tutti uguali. Se il tacchetto di Pellissier è sulla linea, 10 cm di Lafont in avanti ti permettono di parare il rigore e quindi lo fai ripetere. Benedetto che ci sia il VAR. Io ho perso dei campionati perchè non c’era, però oggi quello che conta è che va usato. Chi va al VAR è il problema perchè oggi il signor Chiffi ha arbitrato benissimo, ha fatto una partita autoritaria. Gli arbitri in Italia sono bravi, chi va al VAR non deve avere tanto potere, secondo me, o esercitarlo aiutando l’arbitro non mettendolo in difficoltà. Oggi il signor Serra ha messo in difficoltà l’arbitro per il VAR”.