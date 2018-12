© foto di Federico Gaetano

Domenico Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari casalingo del Chievo contro l'Inter: "Oggi mi è piaciuto molto lo spirito della squadra, il non mollare mai, se parliamo di Pellissier dobbiamo parlare anche di Sorrentino, così come di Handanovic e Icardi, che sono stati tutti giocatori importanti per quello che hanno fatto. Sergio ha una qualità straordinaria, quella di essere professionista, trascina, non molla ci si crede fino alla fine, gioca bene con qualsiasi modulo. L'ho sostituito a Ferrara, gli ho detto 'non ti sostituisco più' e oggi non l'ho fatto".