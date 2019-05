Chievo, Di Carlo: "Preparato al meglio la gara, cercheremo il risultato"

Prima della sfida contro l'Inter, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questo campionato abbiamo sempre giocato alla pari contro tutti. Nonostante la retrocessione abbiamo fatto ottime gare come a Roma con la Lazio e in casa col Parma. Nell'ultima partita eravamo in difficoltà di uomini e la Spal ha meritato di vincere. Questa sera rientrano quattro, cinque giocatori e saremo più solidi. Abbiamo preparato al meglio questa partita cercando, come obiettivo, di fare risultato".

La squadra ha reagito forse come poteva fare in precedenza?

"Non era facile. E' stato un anno difficile, questi ragazzi hanno sempre lavorato bene. C'è stata e c'è una mentalità, ci si allena bene. Questa sera l'Inter avrà grandissime motivazioni ma noi da quando siamo retrocessi abbiamo lanciato dei giovani che sono ottimi giocatori e anche stasera ne vedremo in campo. Proveremo a sorprendere e loro proveranno a fare una grande partita".