Chievo, Di Carlo: "Quello che c'era prima non conta più nulla. Ripartiamo"

"Mi piacerebbe vedere che ci andiamo a giocare questa partita senza paura, con grande coraggio. Servirà lo spirito giusto e l'atteggiamento migliore, servirà mettere in campo le nostre qualità. Non dobbiamo guardare il Napoli, ma guardare solo a noi stessi perché di fronte c'è una grande squadra, un grande allenatore e un grande pubblico". Parole e pensieri di Domenico Di Carlo, allenatore del ChievoVerona che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Abbiamo iniziato un percorso nuovo, quello che c'era prima non conta più nulla. Conta quello che facciamo da adesso in poi. Ho chiesto ai ragazzi che da domani voglio vedere la prestazione, il coraggio e la voglia di lottare. Grande compattezza e spirito di squadra elevato, questi devono essere i due punti base. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato e ripartire dallo spirito Chievo. Ho parlato alla squadra, al gruppo, e gli ho detto che dal gruppo bisogna diventare squadra. Domani sono convinto che chiunque scenderà in campo metterà tutto sé stesso sul terreno di gioco".