© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Udinese, il tecnico del Chievo Mimmo Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo ritrovato l'anima di quando sono arrivato, abbiamo avuto 6 palle gol, di cui 2 non andate a buon fine, quando sbagli troppo poi c'è l'episodio che ti condanna. A noi contro la Fiorentina non hanno dato questo tipo di rigore, oggi contro di noi sì, io spero che prima o poi ci sia l'equilibrio per tutti in queste situazioni. Cosa vi ha detto l'arbitro? Djordjevic apre il braccio per prendere posizione, è chiaro che va a sbattere contro l'avversario, posso dare un rigore del genere ma lo devi dare anche a noi quando ci tocca. Ma quando tocca a noi non viene dato, poi invece contro di noi viene visto anche il tacco dentro l'area di Pellissier. Noi dovevamo far gol, non lo abbiamo fatto e poi ci può stare l'episodio ma cuore e anima ci sono stati".