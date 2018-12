Chievo, Di Carlo: "Serve gente come Pellissier, con questa esperienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo Verona, ha parlato a Radio Sportiva. "L'Inter pensava di chiudere la partita ma il Chievo ci ha creduto fino all'ultimo. La loro qualità è superiore ma il pareggio è meritato. Presto fare processi all'Inter, a fine anno si tirerà le somme, come per tutte le squadre. Pellissier? Con 111 gol in serie A le qualità non le scopro io. Con l'Inter lui ha preso il tempo a tutti e pareggiato. Ci vuole gente come lui, con esperienza. I miei giocatori stanno dando tutto in campo, sono motivati, non guardiamo la classifica ma a noi stessi, cercando il meglio da ogni partita. Non bisogna ragionare sul breve ma sul lungo periodo. Dobbiamo provarci sempre fino al 95°. Insieme allo staff abbiamo cercato di mettere una pietra sopra al lavoro fatto fino al momento in cui sono arrivato. Ho cercato di mettere nelle migliori condizioni la squadra, ci siamo messi a lavorare e i risultati ci hanno dato fiducia".