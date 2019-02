© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Domani dobbiamo osare". Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, sa che quello contro l'Empoli sarà un vero e proprio scontro diretto per i suoi. "Voglio vedere - prosegue in confrenza stampa - una squadra feroce. Tutti devono avere la stessa idea di pensiero per andare a Empoli e fare una grande partita da Chievo

Non cadiamo nel tranello di definire decisiva la partita di domani. È uno scontro diretto, ma voglio che testa e gambe girino a mille: ciò che conterà domani sarà questo".