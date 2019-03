Chievo, Di Carlo: "Stagione nata male, ma credo ancora nella salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chievo Domenico Di Carlo, ospite degli studi de 'La Domenica Sportiva', ha parlato così dei temi più attuali del calcio italiano e della stagione dei gialloblù: "Prima o poi Icardi dovrà tornare, perché è fondamentale per l'Inter. Se rientra però deve rispettare le regole. Probabilmente andrà in panchina nella prossima gara".

Sulla Roma: "Non è facile. A livello mentale e di autostima la Roma sta vivendo un momento davvero complicato. Con Ranieri è cambiato poco perché il problema è di testa nella squadra. Quest'anno la Roma doveva fare un campionato importante dopo la grandissima stagione del 2017-2018. C'erano tante pressioni, sono curioso di vedere che reazione avranno i giallorossi nelle prossime partite".

Sul Chievo: "La stagione è nata con grandissime difficoltà. Il valore della squadra è nettamente diverso dalla posizione in classifica. Dovremmo essere più cinici in tante partite, non deve mai mancare la voglia di lottare. La Serie A è molto complicata, ma noi dobbiamo lottare contro chiunque. Dopo la sconfitta col Cagliari mi aspetto una reazione. Alleno un ottimo gruppo, che paga l'assenza nell'ultimo mese di Pellissier. Ci mancano dei gol che ci avrebbero fatto vincere le partite. E resta qualche episodio legato al VAR sul quale non voglio esprimermi. Restano comunque tante gare e abbiamo l'obbligo di onorarle tutte per la società, i tifosi e il presidente".

Sui miglioramenti nel girone di ritorno: "Le qualità ci sono, questo gruppo vale molto di più. Ci siamo appoggiati all'esperienza di Sorrentino e a tante altre doti dei nostri giocatori. La volontà dei ragazzi è sempre stata eccelsa, nonostante i difetti".

Su una possibile nuova avventura in Serie B col Chievo: "Ancora non voglio parlarne. Conoscendo il presidente, persona che stimo moltissimo, lui crede ancora nella salvezza così come me. Non mi ha mai fatto mancare niente e da quando sono arrivato siamo riusciti a ridare coraggio alla squadra. Per me non c'è nessun problema a restare in caso di B, ne parleremo comunque a tempo debito".