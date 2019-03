Chievo, Di Carlo: "Stepinski da Milan: spero segni due gol e Piatek zero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Domenico Di Carlo ha parlato anche della sfida tra punte polacche in programma tra Chievo Verona e Milan. "Gli attaccanti devono giocare con la testa libera e avere l'istinto. Stepinski ha tutte le caratteristiche per giocare nel Milan. Lavora forte in settimana, ha carattere, personalità, è determinato. Il passaggio di Piatek dal Genoa al Milan deve essere uno stimolo per i nostri attaccanti per arrivare a quel livello. Spero che Stepinski domani faccia due gol e ‫Piatek zero".