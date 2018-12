© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Spal, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Radio Rai: "E' stato un buon punto giocato contro una grande squadra, il mio Chievo non ha mollato di un centimetro, abbiamo messo qualità nelle giocate, Gomis ha fatto due parate importanti, nel secondo tempo la SPAL ha fatto meglio ed è venuto fuori lo spirito combattivo della squadra che ha saputo soffrire, non avevamo tre titolari ma chi li ha sostituiti ha fatto bene e questo ci dà fiducia per il futuro. Serve però la vittoria? Anche oggi ci abbiamo provato, per vincere bisogna essere più cattivi e concreti, alcuni giocatori offensivi non hanno ancora espresso il loro valore ma questa è la strada giusta, pensiamo partita dopo partita, la prima cosa che abbiamo curato è la fase difensiva, stiamo prendendo fiducia e ora deve arrivare il momento giusto".