Chievo, Di Carlo: "VAR? Porca paletta deve essere uguale per tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'analisi di Domenico Di Carlo, mister del Chievo, a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell'Udinese: "La prestazione è stata positiva, abbiamo creato diverse palle gol che poi abbiamo sbagliato. In settimana avevo lanciato dei messaggi al gruppo, che ha risposto al meglio. La squadra ha giocato col cuore, bisogna fargli solo i complimenti. La salvezza ormai è un discorso chiuso? Assolutamente no, dobbiamo guardare a noi stessi e un punto oggi poteva darci fiducia. Domenica col Genoa dovremo avere lo stesso atteggiamento".

Sul rigore assegnato all'Udinese:

"Djordjevic è in protezione, non vede l'avversario. L'arbitro può dare anche il rigore, perchè può vedere male, ma non esiste che il VAR lo segnali. Poi su Pellissier, che è stato spostato di due metri mentre calciava, nessuno chiama e dice niente. Ogni volta è sempre così. Perdiamo perchè qualcuno ci mette qualcosa che non deve metterci. Sono d'accordo sul VAR, ma porca paletta deve essere uguale per tutti".