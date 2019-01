Chievo, Dioussé: "In Francia sono cresciuto, felice di essere qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assane Dioussé, nuovo centrocampista del ChievoVerona, si è presentato così ai canali ufficiali gialloblù: "Sono molto contento di essere qui. Conosco bene questo campionato e credo che questo sia un vantaggio".

Sulla rosa: "Conosco bene i miei nuovi compagni Barba e Pucciarelli, ci ho giocato insieme a Empoli e sono convinto che questo mi aiuterà a integrarmi nel gruppo più velocemente".

Sul Saint-Etienne: "Quest'esperienza mi ha dato tanto. Ho imparato molto e vissuto una bella avventura, scoprendo il campionato francese e una gran bella piazza".

Sulle sue qualità: "Sono un calciatore semplice, cerco di giocare sempre facile e in avanti".

Sulle sue condizioni fisiche: "Sto meglio, non dico bene perché non ho giocato per tanto tempo. Mi ci vorrà un altro po' di tempo per recuperare il ritmo partita. Piano piano".

Su Di Carlo: "Ho conosciuto il mister appena arrivato. Mi sembra una brava persona, parla molto con noi giocatori e questo è davvero importante".

Sui tifosi: "Li saluto tutti e chiedo loro di sostenerci fino alla fine per raggiungere la salvezza".