Chievo-Empoli 0-0 al 45', lotta a centrocampo ma i gol sono un miraggio

Chievo-Empoli 0-0 al 45'

© foto di Federico Gaetano

Un primo tempo decisamente combattuto, ma Chievo ed Empoli faticano a trovare la via del gol. 0-0 dopo i primi 45 minuti al Bentegodi, con la squadra di Andreazzoli che si è resa leggermente più pericolosa rispetto ai padroni di casa. I toscani sono trasciniti dall'estro di Zajc, il giocatore che ha creato le uniche palle gol della partita. Caputo e La Gumina devono ancora trovare la giusta intesa, dall'altra parte Djordjevic sull'esterno non rende come dovrebbe. Nel Chievo manca sicuramente Giaccherini, lasciato in panchina da mister D'Anna in questa prima frazione di gioco. Da segnalare, in casa Empoli, l'infortunio subito da Antonelli dopo poco più di 10 minuti. Dentro l'esperto Pasqual.