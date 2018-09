Chievo-Empoli, D'Anna recupera Sorrentino. Mraz in panca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione in merito alla sfida in programma domani tra ChievoVerona ed Empoli. La formazione di mister D'Anna ha recuperato Sorrentino, reduce dal colpo subito all'esordio in campionato da Cristiano Ronaldo in occasione della sfida alla Juventus. Potrebbe tornare Cacciatore, infortunatosi lo scorso weekend poco prima della gara a Firenze. In difesa ballottaggio tra Jaroszynski e Depaoli, a centrocampo spazio a Obi vista l'indisponibilità di Hetemaj.

CHIEVOVERONA (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Tomovic; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Stepinski, Birsa. Allenatore: D'Anna.

Andreazzoli recupera Maietta, che in difesa dovrebbe prendere il posto di Rasmussen. A centrocampo solito duello tra Capezzi e Bennacer, anche se l'ex Sampdoria parte in vantaggio. Il giovane attaccante slovacco Mraz va verso la panchina, nonostante l'ottima prova offerta a Genova, ma potrebbe comunque essere ancora protagonista a gara in corso. Indisponibile solamente l'infortunato Alejandro Rodriguez.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Andreazzoli.