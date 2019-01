© foto di Federico Gaetano

In attesa della gara di domani contro la Fiorentina, il Chievo si adopera sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, il club veronese in questi minuti ha chiuso per la cessione di Ivan Radovanovic al Genoa. Contestualmente la società del presidente Luca Campedelli ha definito l'arrivo di Assane Diousse dal Saint Etienne.