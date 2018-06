12.11 - Anche la Juventus "ufficializza" le visite mediche con un tweet. Medical time for @MattiaPerin. 👍 🏃‍♂️💪 pic.twitter.com/PamjvbYXvP— JuventusFC (@juventusfcen) 8 giugno 2018 11.49 - Visite mediche lunghe per Mattia Perin: saranno controllo approfonditi, quelli cui...

Empoli e Verona, sondaggi col Napoli per Bifulco

Chievo, trattativa a buon punto per l'ex laziale Djordjevic

Chievo, si parla con Hetemaj per il rinnovo. Interessa a SPAL e Parma

Chievo, appuntamento con il Cagliari per Lucas Castro

Russia -6, i talenti: Pjaca, Mondiale come vetrina per indirizzare il futuro

Chievo, finisce la favola: niente rinnovo per Dainelli e Gobbi

Russia -6, i talenti: Caleta-Car, dall'Europa League alla prima in Nazionale

Inter, due strategie per Nainggolan: cinque giocatori sul tavolo

Russia -6, i talenti: Dolberg, Mondiale come definitivo trampolino di lancio

Casale: "Hamsik via? Spero resti, l'anno passato troppi cambi"

Udinese, Velazquez: "Il mercato è dinamico, presto per parlarne"

Roma, non solo la Fiorentina: anche due club cinesi su El Shaarawy

Napoli, trattativa a oltranza col City per Jorginho

Dario Dainelli e Massimo Gobbi lasciano il Chievo Verona. A sostenerlo è L'Arena , nella sua edizione odierna, che racconta come la decisione sia definitiva: una sorta di taglio al cordone ombelicale, con i due che però non vorrebbero smettere.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy