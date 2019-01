© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio del Chievo, rigore trasformato da Pellissier. Calcio di rigore concesso da Chiffi per un tocco di mano netto di Benassi sul tiro di Stepinski: decisione giusta, dagli undici metri Pellissier non sbaglia. Lafont intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone.