Chievo-Fiorentina, formazioni ufficiali: out Milenkovic, c'è Laurini dal 1'

© foto di Federico De Luca

Queste le formazioni ufficiali di Chievo-Fiorentina. Mister Di Carlo si affida all'esperienza di Sergio Pellissier in attacco, in difesa c'è l'ex Tomovic. Nei viola confermato Muriel nel tridente con Chiesa e Simeone. In difesa non c'è Milenkovic, fermato da un attacco influenzale. Al suo posto Laurini dal primo minuto.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier A disp. Semper, Caprile, Tanasijevic, Barba, Frey, Pucciarelli, Cesar, Djordjevic, Burruchaga, Grubac, Vignato, Meggiorini. All. Di Carlo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. A disp. Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Eysseric, Gerson, Pjaca, Mirallas, Dabo, Diks, Thereau. All. Pioli