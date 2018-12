© foto di Federico Gaetano

Il Chievo per cercare la prima vittoria di questo campionato, il Frosinone per non perdere il gruppetto di squdre in lotta per non retrocedere composto da Bologna, Udinese, Empoli e SPAL. Quella del Bentegodi sarà una vera e propria sfida salvezza fra le ultime due della classe, non proprio un’ultima spiaggia ma quasi. Nel Chievo c'è Birsa e torna titolare dopo lungo tempo Filip Djordjevic, con lui in attacco l'inamovibile Pellissier. Nel Frosinone con Ciano, in attacco, c'è titolare Pinamonti.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa; Djordjevic, Pellissier.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Crisetig, Maiello, Beghetto; Ciano, Pinamonti.