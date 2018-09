Chievo, Giaccherini al 45': "Dobbiamo essere più cattivi"

RMC SPORT - Repice (Radio Rai): "Marotta? La Juve non cambia"

La Repubblica in taglio basso: "Nel giorno del trionfo se ne va l'ad"

Il Secolo XIX: "Genoa a Frosinone per spezzare serie nera fuori casa"

Il Gazzettino in taglio alto: "Juve batte Napoli ed è già fuga"

Ciociaria Oggi in prima: "Il Frosinone rincorre il primo successo"

Oggi tocca al Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Per dimenticare la Coppa"

L'apertura di AS su Real-Atletico: "Il derby dei portieri"

SPAL, La Nuova Ferrara: "Costa e Cionek si candidano dal via"

L'apertura di Sport sul Barcellona: "In testa nonostante tutto"

Il Corriere di Bergamo: "Atalanta in campo per tornare a vincere"

