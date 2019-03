© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Emanuele Giaccherini, attaccante del Chievo, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. "E' difficile parlare di sfortuna, il calcio delle volte è fatto di episodi. Nei primi quindici minuti meritavamo il vantaggio, loro alla prima occasione hanno segnato. La partita si è messa in salita, non siamo riusciti a reagire. Lavoriamo anche bene durante la settimana, in questo momento non ci facciamo trovare pronti. Siamo in una situazione compromessa, non molleremo niente. Purtroppo come oggi non siamo riusciti a portare quello che facciamo durante la settimana. Quest'anno è stato un pò così l'andamento nostro, non deve essere questo il nostro atteggiamento ma ci sono anche gli episodi nel calcio come il palo colpito da Stepinski. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, non è stata una prestazione da Chievo e questo dispiace".