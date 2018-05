Chievo, Giaccherini: "Non abbiamo fatto nulla. A Bologna gara insidiosa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Chievo Emanuele Giaccherini ha parlato in conferenza stampa in vista della delicatissima sfida del Dall'Ara contro il Bologna: "Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica vincendo contro il Crotone abbiamo superato un ostacolo, ma adesso cerchiamo di portare a casa punti da Bologna. Conta il bene del Chievo, non quello personale. Quella di Bologna sarà una trasferta insidiosa, conosco l'ambiente e possono giocare liberi mentalmente. Noi dobbiamo dimostrare di avere più motivazioni e in campo si dovrà vedere questa differenza".