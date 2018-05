Chievo, Giaccherini: "Non potevamo perdere, ma non siamo ancora salvi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuele Giaccherini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo corsaro del suo Chievo contro il Bologna: "È stato un gol bello, credo. Dopo lo riguarderò, per me oggi conta la vittoria della squadra. A fine primo tempo ci siamo detti che non potevamo uscire dalla sconfitta. Avevamo un obiettivo da raggiungere, loro l'hanno raggiunto. I valori dovevano uscire fuori, adesso sono usciti, ma non siamo ancora salvi".