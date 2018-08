Chievo, Giaccherini: "Serve avere sempre lo spirito visto con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Giaccherini è stato intervistato dal sito ufficiale del Chievo dopo la sconfitta subita con la Juventus: "È stata una gran partita, di sofferenza. Siamo rimasti compatti dopo lo svantaggio, non era facile, e siamo riusciti a ribaltarla. Nei minuti finali abbiamo avuto poco coraggio e poca forza, ci siamo abbassati e la Juventus ha vinto la partita. La squadra sta crescendo, ci sono ragazzi nuovi: dobbiamo avere sempre questo spirito. Non possiamo prendere due gol sul palla inattiva, una squadra come la nostra che deve salvarsi non può permettersi di subire due reti così. Sono contento della mia prova ma per me viene prima la squadra del singolo".