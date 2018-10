Chievo, giornata bollente: D'Anna via, volata finale tra Ventura e Iachini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata bollente di ieri in casa Chievo Verona, e altrettanto lo sarà quella di oggi. Il presidente Campedelli, dopo aver deciso di esonerare Lorenzo D'Anna, ha stretto il cerchio intorno a due nomi: quello di Iachini, che sarebbe un ritorno dopo il 2008, e Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale animato da una grande voglia di rivincita. Il primo sarebbe l'ennesimo ritorno in gialloblu quando si tratta di panchine. Il secondo, al momento favorito, affascina per diversi motivi e non avrebbe comunque nessun problema a ripartire dal basso per dimostrare il suo valore da allenatore. Ieri era troppo presto per chiudere un accordo con l'una o l'altra parte, tutto rimandato a oggi, quando si saprà con certezza chi guiderà il Chievo a caccia dell'ennesima impresa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.