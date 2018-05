Chievo, Gobbi: "Non ci aspettavamo di fare tutta questa fatica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Gobbi, difensore del Chievo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento: “Per come era iniziata la stagione non ci aspettavamo di fare tutta questa fatica, però è andata così e nella fatica siamo stati bravi a rimanere uniti. Adesso abbiamo la possibilità di giocarci tutto in quest’ultima partita e di dipendere solo da noi stessi”.