Chievo, Grubac: "Paragone con Dzeko fa piacere. Ma mi ispiro a Ibra"

Il Chievo ha presentato alla stampa Sergej Grubac, giovane attaccante classe 2000 che arriva dall'Apoel Nicosia: "Il confronto con Dzeko? Non so come sia nato, ovviamente è un paragone che mi fa piacere. La Nazionale? Sia Savicevic che la federazione montenegrina mi hanno convinto a scegliere il Montenegro, ma quello è sempre stato il mio sogno. Il Chievo? Qua ci sono tanti attaccanti da cui posso imparare, se devo fare un nome dico Pellissier, da lui posso capire molto. I miei modelli? Ibrahimovic è quello che mi ha ispirato di più. Mi aspetto di combattere in ogni allenamento per farmi trovare pronto quando il mister vorrà. Le settimane di mercato? Non ho vissuto quei giorni con stress, avevo già deciso e ho solo aspettato che la trattativa si concludesse".